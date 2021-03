Pisa aderisce al ricordo delle vittime da Covid | in un anno 217 i pisani scomparsi per Coronavirus

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Comune didomani, mercoledì 18 marzo,alla prima giornata nazionale in memoriadell’epidemia da, in attesa che il Parlamento Italiano istituisca la ricorrenza ufficiale. Proprio martedì scorso (16 marzo) il sindaco di, Michele Conti, partecipando a un’iniziativa di Farmacia Comunali per la campagna di screening sulla popolazione, aveva ricordato lene. «Purtroppo a– ha detto – il-19 ha portato via 217 nostri concittadini e ci sono tante persone che ancora piangono i loro cari. Il mio pensiero va a chi non c’è più». Alle ore 11.00, dunque, verrà osservato un minuto di silenzio e sarà esposta a mezz’asta la bandiera italiana su palazzo ...