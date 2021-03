Pioli: 'L'1 - 1 non si può gestire. Ritmo e qualità, il mio Milan ce la può fare così' (Di mercoledì 17 marzo 2021) E adesso si entra - sul serio - in quel momento della stagione dove iniziano le sentenze, e sono sentenze che in un verso o nell'altro lasceranno il segno. Stefano Pioli ne è perfettamente consapevole,... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) E adesso si entra - sul serio - in quel momento della stagione dove iniziano le sentenze, e sono sentenze che in un verso o nell'altro lasceranno il segno. Stefanone è perfettamente consapevole,...

Advertising

ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - ilmattinodisici : Pioli “Abbiamo fatto tanto ma non ci accontentiamo” - KunGrax : RT @IlBuonFabio: Cioè Ibra che rientra da una lesione muscolare è costretto ad andare in campo perché Rebic dopo aver giocato la bellezza d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Vogliamo la qualificazione, con il risultato di 1-1 non possiamo gestire niente' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Vogliamo la qualificazione, con il risultato di 1-1 non possiamo gestire niente' -