Pioli: "Bennacer e Ibra tornano a disposizione contro lo United. Per gli altri decideremo domani"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League:"Bennacer e Ibrahimovic saranno disponibili, sono convocati. Rientrano da lunghi infortuni ma sono soddisfatto del loro recupero e ci saranno. Per gli altri sapremo domani, ci dobbiamo prendere un altro giorno. Solo domattina sapremo se Calabria, Rebic, Leao e Romagnoli saranno a disposizione".

