Pil -4 | 7% a marzo con le nuove restrizioni anti-Covid

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'economia italiana si trova a rivivere oggi una situazione di menomazione produttiva simile per molti aspetti a quella die aprile dello scorso anno. I vincoli alla mobilità, le chiusure degli esercizi commerciali e dei luoghi di scambio sociale, seppure relativamente meno stringenti e più articolate sul territorio rispetto a quelle di un anno fa, sortiranno effetti molto problematici in quanto si innestano in un sistema economico già fortemente compromesso”. Lo evidenzia Confcommercio nel rapporto Congiuntura.“A questo punto, è in discussione anche una previsione di crescita del PIL attorno al 4% per l'anno in corso. Si ampliano i divari tra settori – spiega l'associazione di categoria -: gran parte dei servizi di mercato si trovano ormai da un anno nell'impossibilità di operare mentre almeno alcuni settori dell'industria stanno recuperando ...