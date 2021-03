Pil -4 | 7% a marzo con le nuove restrizioni anti-Covid

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’economia italiana si trova a rivivere oggi una situazione di menomazione produttiva simile per molti aspetti a quella die aprile dello scorso anno. I vincoli alla mobilità, le chiusure degli esercizi commerciali e dei luoghi di scambio sociale, seppure relativamente meno stringenti e più articolate sul territorio rispetto a quelle

Quest'ultima dovrebbe registrare, in seguito alle nuove limitazioni, un brusco stop nel mese di marzo per il quale si stima una riduzione del PIL del 4,7% in termini congiunturali". Su base annua, il blocco di molte attività economiche da marzo a maggio, determinato dai lockdown disposti per limitare le interazioni personali, ha prodotto, nel secondo trimestre 2020, un crollo del PIL del 17,8%