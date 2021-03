Piano vaccini, ordinanza Figliuolo: chi sarà chiamato per non buttare via le dosi di vaccino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Piano vaccini va avanti nonostante le mille incognite, somministrazioni a rilento, dosi dimezzate e la sospensione precauzionale di Astrazeneca. E il neo commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo rassicura e ammonisce sul fatto che bisogna smetterla di buttare via dosi di vaccino preziose sul cammino dell’immunizzazione della popolazione. “Voglio approfondire la questione delle dosi buttate – ha affermato la scorsa domenica in un intervento su Rai3, a Che tempo che fa -. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare”. E così in 48 ha firmato un’ordinanza della Presidenza del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilva avanti nonostante le mille incognite, somministrazioni a rilento,dimezzate e la sospensione precauzionale di Astrazeneca. E il neo commissario all’emergenza Francesco Paolorassicura e ammonisce sul fatto che bisogna smetterla diviadipreziose sul cammino dell’immunizzazione della popolazione. “Voglio approfondire la questione dellebuttate – ha affermato la scorsa domenica in un intervento su Rai3, a Che tempo che fa -. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare”. E così in 48 ha firmato un’della Presidenza del ...

