(Di mercoledì 17 marzo 2021) “E adesso non diamo la colpa ai giornalisti di questasu“. Lo dice Nicola Porro sul suo blog, ricostruendo una vicenda grottesca. “dice che è colpa dei tedeschi mentre Rasi, ex Ema, dice che è una scelta politica. Una cosa è certa – premette il giornalista nella sua Zuppa di Porro – l’Europa è morta e sepolta”. Lo dice ancora più esplicitamente Maria Teresa Meli del CorriereSera su La7. “Su 17 milioni di inglesi vaccinati ci sono state soltanto 15 embolie e 22 trombosi, cioè nulla. Lasi è presa paura ma laha anche Pfizer, la Germania è co-produttrice di quel vaccino, ha investito decine e decine di milioni, per cui bloccarenon era un problema”. “Si sono accodati Macron e Draghi – aggiunge la Meli – ...

Advertising

SecolodItalia1 : Pesante accusa a Speranza: sulla farsa AstraZeneca è stato il maggiordomo della Merkel (video)… - _veroniics : @alwaysunsteady @seifigx @busytobeawesome @laurensessuale questa accusa era #pesante - LatinaBiz : Programma SitoTrasparenza Una accusa realmente pesante quella dei due politici di Gaeta Salone, il candidato a sin… - eschatonit : @MetaxyRainbow @queequeg1901 @maurovanetti @wireditalia @agambella @carlobogside @FactaNews È un'accusa molto molto pesante questa. - nonsapr10851407 : @sarabaobab Sinceramente a me poco importa se sono amici ma se lei dice delle cose che non sono vere tipo :istigare… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesante accusa

Sky Sport

... su cui grava l'di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto, secondo gli ... mettiamo a repentaglio la nostra carriera e la nostra vita perché il gioco èed è serio. E noi ...Sotto pressione Moncler , cheun calo dell'1,24%. Scivola STMicroelectronics , con un netto ...MARR , che segna una discesa di ben - 2,13 punti percentuali. Falck Renewables scende dell'...Ong indagate con l'accusa di aver ricevuto denaro per il trasbordo di immigrati ... "Di fronte alla minaccia di pesanti pene detentive (fino a trent’anni di carcere) per gli indagati per ...L'ex attaccante del Catania è stato coinvolto in un incidente in Paraguay ed è stato arrestato per omissione di soccorso. Successivamente, una volta bloccato dalla polizia, è risultato anche positivo ...