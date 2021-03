Personale ATA | deve prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni in zona rossa?

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ATAlain: argomento di grande attualità in questi giorni. Va precisato che le scuole non sono chiuse ma nella maggior parte dei casi, soprattutto per i collaboratori scolastici, si fa ricorso ad una turnazione che prevedee permessi per i giorni in cui non è possibile andare in presenza. L'articolo .