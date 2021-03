Persona 5 potrebbe arrivare anche su Xbox (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Phantom Thieves of Hearts potrebbero finalmente fare il tanto atteso salto su una nuova piattaforma, dato che Persona 5 per Xbox è stato suggerito da un noto insider del settore. Persona 5 è uno dei giochi più acclamati della precedente generazione di console, eppure è rimasto un'esclusiva per PS4, ad eccezione di una breve apparizione su PC quando è stato reso disponibile su PSNow. Lo sviluppatore di Persona Atlus ha tipicamente mantenuto i giochi Persona su sistemi PlayStation e i giochi Shin Megami Tensei su piattaforme Nintendo, con poche eccezioni, come SMT 3. Sembra che l'azienda stia finalmente cambiando questo modo di pensare e stia cercando di diventare multipiattaforma in futuro. Atlus ha recentemente inviato un sondaggio ai fan, chiedendo su quali piattaforme vorrebbero ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Phantom Thieves of Heartsro finalmente fare il tanto atteso salto su una nuova piattaforma, dato che5 perè stato suggerito da un noto insider del settore.5 è uno dei giochi più acclamati della precedente generazione di console, eppure è rimasto un'esclusiva per PS4, ad eccezione di una breve apparizione su PC quando è stato reso disponibile su PSNow. Lo sviluppatore diAtlus ha tipicamente mantenuto i giochisu sistemi PlayStation e i giochi Shin Megami Tensei su piattaforme Nintendo, con poche eccezioni, come SMT 3. Sembra che l'azienda stia finalmente cambiando questo modo di pensare e stia cercando di diventare multipiattaforma in futuro. Atlus ha recentemente inviato un sondaggio ai fan, chiedendo su quali piattaforme vorrebbero ...

