Per la prima volta una serie Sky Original ANNA di Niccolò Ammaniti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una Sicilia abbandonata, riconsegnata alla natura e senza più adulti, è la bellissima e decadente cornice della storia raccontata da ANNA, la serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale che svela la data di debutto. La serie esordirà il 23 aprile, quando tutti i sei episodi saranno subito disponibili su Sky e NOW – è la prima volta per un'Originale Sky. ANNA è il secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora con Sky dopo il grande successo de Il Miracolo. Con extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni tutti gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

