Pensioni 5 anni prima per la crisi Covid, novità dai sindacati (Di mercoledì 17 marzo 2021) C'è da evitare lo scalone che quota 100 lascerà dopo che dal 1° gennaio 2022 la misura non sarà più attiva. Questo è uno dei principali problemi del sistema previdenziale che va riformato. E per molti la riforma delle Pensioni è necessaria, a maggior ragione adesso che c'è da fare i conti con la grave crisi economica proveniente dalla pandemia da Covid. I sindacati per esempio, sono in prima linea da sempre sulla questione previdenziale. E adesso che c'è da riaprire il tavolo delle trattative con il nuovo governo, arrivano nuove proposte proprio dalle Parti sociali. Una in particolare lega la questione previdenziale alla situazione emergenziale sanitaria ed economico mica. Pensione 5 anni prima Tra le tante proposte in materia previdenziale che i ...

