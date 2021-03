Pedofilia nel calcio inglese, il rapporto accusa la federcalcio: “Non ha protetto i bambini” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La FA ha agito troppo lentamente. E’ responsabile di gravi carenze istituzionali, per le quali non ci sono scuse. Non ha fatto abbastanza per tenere i bambini al sicuro”. E’ la durissima accusa riportata nell’inchiesta indipendente, guidata da Clive Sheldon QC, commissionata dalla stessa Federcalcio, sulla Pedofilia e gli abusi sessuali nel calcio minorile inglese. Uno scandalo enorme. Generazioni di giovani hanno subito orribili abusi sessuali – scrive il Guardian – nelle giovanili di molte squadre di calcio professionistiche e dilettantistiche inglesi, a causa della totale assenza di politiche di protezione dei minori, ignoranza e ingenuità. Il rapporto finale, che ora apre tutti i principali quotidiani online inglesi, parla di “fallimento ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La FA ha agito troppo lentamente. E’ responsabile di gravi carenze istituzionali, per le quali non ci sono scuse. Non ha fatto abbastanza per tenere ial sicuro”. E’ la durissimariportata nell’inchiesta indipendente, guidata da Clive Sheldon QC, commissionata dalla stessa Feder, sullae gli abusi sessuali nelminorile. Uno scandalo enorme. Generazioni di giovani hanno subito orribili abusi sessuali – scrive il Guardian – nelle giovanili di molte squadre diprofessionistiche e dilettantistiche inglesi, a causa della totale assenza di politiche di protezione dei minori, ignoranza e ingenuità. Ilfinale, che ora apre tutti i principali quotidiani online inglesi, parla di “fallimento ...

