Pecora selvatica australiana da record | 35 kg di lana

Australia, record per una Pecora selvatica: 35 chilogrammi di tosatura. L'animale è stato trovato da volontari di un'associazione in una foresta nello Stato di Victoria La storia di Baarack (così è stata chiamata la Pecora selvatica recuperata da una associazione, l'Edgar's Mission Farm Sanctuary) ha fatto il giro di tutte le televisioni australiane e di… L'articolo Corriere Nazionale.

oliviacentelli : @sono_selvatica Manca la pecora nera :)) - MillieValledor : RT @lillydessi: Australia, trovata una pecora selvatica con 35 kg di vello: viveva in libertà da cinque anni - La Repubblica - mhall55nine : RT @lillydessi: Australia, trovata una pecora selvatica con 35 kg di vello: viveva in libertà da cinque anni - La Repubblica - investigator113 : @sono_selvatica bellissimo, passeggia in solitudine quasi fosse la pecora nera del branco. impressione avuta: triste e solitario -