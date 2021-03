(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Un grande augurio dia duedie capacità, che lavoreranno per aiutare Enrico Letta a rilanciare il nostro progetto per un partito più largo e inclusivo: congratulazioni a Irenee Peppeindicati come Vicesegretari del Pd!". Lo scrive su twitter Brando, capo delegazione Pd al Parlamento europeo.

TV7Benevento : Pd: Benifei, 'Tinagli e Provenzano persone di assoluto valore, buon lavoro'... -

... come Carlo Calenda , l'ex ministro Pd Paolo De Castro e i dem Brando Benifei e Patrizia Toia . 329 ... Eleonora Evi , Rosa D'Amato e Piernicola Pedicini, i dem Giuliano Pisapia , Irene Tinagli, ...Pietro Bartolo, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Giuseppe ... Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuliano Pisapia, Franco Roberti, Massimiliano Smeriglio, Irene Tinagli,...