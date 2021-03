Paura per Astra Zeneca ma nessun vaccino ci protegge da rischio di reinfettarci, dice l’ISS (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un documento dell’ISS-INAIL mette in guardia: anche i vaccinati possono reinfettarsi Chi è stato contagiato dal Covid dovrebbe essere vaccinato, ad almeno 3 mesi dall’infezione ed entro i 6 mesi, con un’unica dose mentre gli immunodepressi con due dosi: è quanto si legge nel documento su prevenzione e controllo dell’epidemia redatto dall’Istituto Superiore di Sanità di concerto con l’INAIL. Anche i vaccinati, “seppur con rischio ridotto, possono reinfettarsi: nessun vaccino è efficace al 100%“. Con le nuove varianti “sarebbe opportuno aumentare il distanziamento a 2 metri quando si abbassa la mascherina“. Quindi, anche i vaccinati, se entrano in contatto con un positivo, “osservino la quarantena“. Intanto, fonti di Palazzo Chigi hanno precisato che la durata della sospensione delle vaccinazioni con ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un documento del-INAIL mette in guardia: anche i vaccinati possono reinfettarsi Chi è stato contagiato dal Covid dovrebbe essere vaccinato, ad almeno 3 mesi dall’infezione ed entro i 6 mesi, con un’unica dose mentre gli immunodepressi con due dosi: è quanto si legge nel documento su prevenzione e controllo dell’epidemia redatto dall’Istituto Superiore di Sanità di concerto con l’INAIL. Anche i vaccinati, “seppur conridotto, possono reinfettarsi:è efficace al 100%“. Con le nuove varianti “sarebbe opportuno aumentare il distanziamento a 2 metri quando si abbassa la mascherina“. Quindi, anche i vaccinati, se entrano in contatto con un positivo, “osservino la quarantena“. Intanto, fonti di Palazzo Chigi hanno precisato che la durata della sospensione delle vaccinazioni con ...

