Paul Rusesabagina | l’eroe di Hotel Rwanda detenuto e accusato di terrorismo “Mio padre vivo solo grazie alle pressioni internazionali”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel 1994, Carine Kanimba aveva un anno. I suoi genitori furono massacrati con altri 800mila tutsi e hutu moderati. Lei e sua sorella furono adottate dagli zii:e Taciana(insieme a Carine nella foto). Carine si batte ora per la liberazione dell’uomo, attualmentee sotto processo incon l’accusa di, che l’ha cresciuta insegnandole che che l’odio non porta a nulla, che tutti gli esseri umani sono uguali e che la parola è l’arma più efficace. Dal Belgio, racconta al fattoquotidiano.it: “Miosi è sempre oppostoingiustizie. Ne è prova che lui, hutu, ha sposato una donna tutsi e ha adottato me e mia sorella, tutsi”. Dopo il genocidio, sotto il tutsiKagame, la vita era diventata difficile: ...

