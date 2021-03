Paul Gascoigne | chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è un ex calciatore britannico di 53 anni. Conosciuto anche con il soprannome Gazza, è famoso tanto per le sue prodezze in campo tanto per le follie fuori dal rettangolo di gioco. Dopo il ritiro dal calcio giocato, infatti, l’ex fuoriclasse della Lazio ha attraverso un periodo complicato tra alcol e disturbi psichici, a seguito dei quali tentò anche il suicidio. E se i medici lo hanno salvato in più di un’occasione, nessuno ha potuto impedire che dilapidasse oltre 26 milioni di euro, di fatto i guadagni di un’intera carriera. Nel, a distanza di quasi 20 anni dal suo arrivo in Italia, entra a far parte del castdei. Ma conosciamo meglio chi è: a seguire la biografia, la figlia e come seguirlo su ...