Patto Usa-Giappone "contro aggressioni e coercizioni della Cina". Il video (Di mercoledì 17 marzo 2021) Patto Usa-Giappone "contro aggressioni e coercizioni della Cina" Roma, 17 mar. (askanews) – Rafforzare e rinnovare l'alleanza fra Stati Uniti e Giappone per contrastare la Cina, sempre più aggressiva sullo scacchiere internazionale: è l'impegno confermato a Tokyo dal segretario di Stato americano Antony Blinken e dal capo del Pentagono Lloyd Austin ai loro omologhi Giapponesi nella prima missione all'estero della nuova amministrazione Usa di Joe Biden. Una destinazione non casuale, per recapitare un messaggio chiaro a Pechino: Stati Uniti e Giappone hanno capacità, piani e concetti operativi per fornire un deterrente credibile nei confronti del colosso asiatico. Antony Blinken non ha ...

