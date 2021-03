Patto per istruzione e formazione, Pacifico bisogna ripartire da sicurezza, organici e reclutamento (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Entro due settimane si apriranno nuovi tavoli con il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, per approfondire alcune tematiche relative alla scuola e riprogrammare i flussi finanziari che saranno inseriti nella Legge di Bilancio assieme alle risorse del Recovery Plan, che porterà in dotazione alla scuola italiana 18 miliardi di euro. Lo ricorda il Presidente dell’Anief Marcello Pacifico. “E’ quindi fondamentale approfondire alcuni temi relativi alla sicurezza, in particolare gli spazi, gli organici e la capacità di attribuire gli organici alle scuole in base alle esigenze del territorio“, ricorda Pacifico, spiegando che “le scuole ed i territori non sono tutti uguali, ci sono territori con un’alta dispersione scolastica, territori con un alto flusso migratorio e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Entro due settimane si apriranno nuovi tavoli con il Ministro dell’Patrizio Bianchi, per approfondire alcune tematiche relative alla scuola e riprogrammare i flussi finanziari che saranno inseriti nella Legge di Bilancio assieme alle risorse del Recovery Plan, che porterà in dotazione alla scuola italiana 18 miliardi di euro. Lo ricorda il Presidente dell’Anief Marcello. “E’ quindi fondamentale approfondire alcuni temi relativi alla, in particolare gli spazi, glie la capacità di attribuire glialle scuole in base alle esigenze del territorio“, ricorda, spiegando che “le scuole ed i territori non sono tutti uguali, ci sono territori con un’alta dispersione scolastica, territori con un alto flusso migratorio e ...

