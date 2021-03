Pattinaggio artistico | Mondiali 2021 | Russia avvantaggiata nelle coppie Attesa per Sui-Han

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si preannuncia di altissimo livello la gara della specialità delleai Campionatidi, competizione che sarà allestita presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma dal 22 al 28 marzo. Una prova che risentirà, forse più delle altre specialità, dei diversi stati di forma dei concorrenti di fascia più alta, i quali hanno svolto la preparazione in vista del grande evento in condizioni decisamente diverse. Per questo motivo le tredi Nazionalità russa partiranno, per forza di cose, con un discreto margine di vantaggio, non solo perché apparse già a settembre in una condizione fisica più che invidiabile, ma perché, di fatto, non si sono mai fermate riuscendo comunque a sfruttare a pieno la ricchissima concorrenza interna, ...