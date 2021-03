Passaporto vaccinale, l’Ue lancia il pass Covid. Come si tornerà a viaggiare in Europa (Di mercoledì 17 marzo 2021) l’Ue lancia il pass Covid, il passaporto vaccinale per tornare a viaggiare in sicurezza. Una speranza in vista delle vacanze estive. l’Ue lancia il pass Covid, il passaporto vaccinale che dovrebbe consentire di salvare almeno le vacanze estive dando l’occasione alle persone che hanno ricevuto il vaccino di muoversi anche fuori dai confini nazionali. passaporto vaccinale, l’Ue lancia il pass Covid Secondo i piani di Bruxelles, con il pass Covid sarà possibile tornare a ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021)il, ilper tornare ain sicurezza. Una speranza in vista delle vacanze estive.il, ilche dovrebbe consentire di salvare almeno le vacanze estive dando l’occasione alle persone che hanno ricevuto il vaccino di muoversi anche fuori dai confini nazionali.ilSecondo i piani di Bruxelles, con ilsarà possibile tornare a ...

