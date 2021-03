Parolo, il gol al Bayern vale un posto nella storia della Champions League (Di giovedì 18 marzo 2021) Marco Parolo, subentrato al 55? nella sfida tra Bayern Monaco e Lazio, ha siglato il gol del definitivo 2-1. Per lui però, è molto più di un semplice goal. Con la rete ai bavaresi infatti, il centrocampista biancoceleste entra nella storia della Champions League: dopo Maldini e Giggs, diventa il terzo giocatore più anziano (36 anni e 51 giorni) a segnare un goal nella fase a eliminazione diretta della Champions League. foto: sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Marco, subentrato al 55?sfida traMonaco e Lazio, ha siglato il gol del definitivo 2-1. Per lui però, è molto più di un semplice goal. Con la rete ai bavaresi infatti, il centrocampista biancoceleste entra: dopo Maldini e Giggs, diventa il terzo giocatore più anziano (36 anni e 51 giorni) a segnare un goalfase a eliminazione diretta. foto: sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

