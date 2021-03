Paris Hilton è il volto del nuovo Lanvin (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quarant’anni appena compiuti e la stessa aria da Barbie di sempre: Paris Hilton è tornata. Negli anni 2000 è stata la prima ad aggiudicarsi il titolo di influencer. Ereditiera, socialitè, protagonista del reality Simple Life con qualche apparizione nel mondo della moda e della musica, è stata la prima a essere famosa per essere famosa. Pur avendo poi lasciato il passo ad altre “colleghe” (Kim Kardashian era la sua amica non famosa) non è mai davvero scomparsa dai radar, ed è attivissima sui social (il suo profilo Instagram conta 14 milioni di follower). Oggi, però, per la prima volta è il volto di una grande maison: Lanvin l’ha scelta per la campagna pubblicitaria primavera estate 2021. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quarant’anni appena compiuti e la stessa aria da Barbie di sempre:è tornata. Negli anni 2000 è stata la prima ad aggiudicarsi il titolo di influencer. Ereditiera, socialitè, protagonista del reality Simple Life con qualche apparizione nel mondo della moda e della musica, è stata la prima a essere famosa per essere famosa. Pur avendo poi lasciato il passo ad altre “colleghe” (Kim Kardashian era la sua amica non famosa) non è mai davvero scomparsa dai radar, ed è attivissima sui social (il suo profilo Instagram conta 14 milioni di follower). Oggi, però, per la prima volta è ildi una grande maison:l’ha scelta per la campagna pubblicitaria primavera estate 2021. ...

