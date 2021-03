Advertising

TV7Benevento : Paraguay: Papa, 'Preoccupato, la violenza sempre autodistruttiva, dialogo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Paraguay Papa

Affaritaliani.it

È questo l'appello del presidente della Conferenza episcopale del(Cep), mons. Adalberto ... ricorda le parole diFrancesco, il quale afferma che "la vita viene prima", esprimendo "il ......contenti - Speranza inaugura il "treno medico" - Pioggia di cenere a Catania -Francesco lascia l'Irak - Madrid: le donne protestano nonostante i divieti - Crisi politica e sanitaria in...Città del Vaticano, 17 mar. (Adnkronos) - Il Papa, al termine dell'udienza generale, da voce alla sua va preoccupazione per le notizie che arrivano ...Chiamati a “praticare le buone opere” in favore della popolazione per proteggerla dal contagio del Covid-19, che sta colpendo duramente il Paese, in questa seconda ondata.