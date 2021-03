Papa Francesco: Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar come suor Ann Nu Thawng (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al termine dell’udienza generale torna a levarsi forte e accorata la voce del Papa per il Paese asiatico che un mese e mezzo dopo il golpe militare, è in preda alla repressione ed alla violenza con un bilancio di almeno 150 morti. “Anche io – afferma Francesco – stendo le mie braccia e dico: cessi la violenza”. Ancora una volta e con tanta tristezza sento l’urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar dove tante persone soprattutto giovani stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro Paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo. Anche io ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al termine dell’udienza generale torna a levarsi forte e accorata la voce delper il Paese asiatico che un mese e mezzo dopo il golpe militare, è in preda alla repressione ed alla violenza con un bilancio di almeno 150 morti. “io – afferma– stendo le mie braccia e dico: cessi la violenza”. Ancora una volta e con tanta tristezza sento l’urgenza di evocare la drammatica situazione indove tante persone soprattutto giovani stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro Paese.io midele dico: cessi la violenza.io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo.io ...

Advertising

Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza - antoniospadaro : Al cospetto della foto con l’ayatollah Ali al-Sistani, che testimonia un grande gesto di bellezza, anche il nostro… - vaticannews_it : #17marzo #PapaFrancesco all’udienza generale parla dello Spirito Santo, il “primo dono di ogni esistenza cristiana”… - Rocco_italiano2 : RT @ConversioneOrg: Per la serie dagli addosso al fedele: 'pregate come pappagalli'. - PaoloBersani : RT @Tg3web: 'Anche io mi inginocchio in strada per dire basta violenza'. Papa Francesco cita il gesto simbolico di suor Ann Nu Tawng per la… -