Paolo Scaroni assolto per il caso Eni-Nigeria (Di mercoledì 17 marzo 2021) Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in Nigeria. I giudici hanno assolto anche il suo predecessore nonché attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni. Tutte le assoluzioni sono arrivate perché “il fatto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, è statodal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in. I giudici hannoanche il suo predecessore nonché attuale presidente del Milan,. Tutte le assoluzioni sono arrivate perché “il fatto L'articolo

