Palinsesti Mediaset, primavera 2021: Bonolis subentra alla D’Urso, al mercoledì staffetta Ferilli-Bova, a maggio arriva Baglioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Buongiorno Mamma! Anche Mediaset ha definito i Palinsesti primaverili, che vanno a chiudere la stagione televisiva iniziata lo scorso settembre. Ecco – salvo variazioni – cosa andrà in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 fino a maggio 2021. Palinsesti Canale 5: prima serata primavera 2021 DOMENICA – L’appuntamento con Live – Non è la D’Urso terminerà a fine marzo. Dall’11 aprile arriva Paolo Bonolis con Avanti un Altro – Pure di Sera. LUNEDI – Serata dedicata al reality con l’Isola dei Famosi. MARTEDI – Film e calcio andranno ad alternarsi al martedì, che vedrà protagonista la Champions League con l’esclusiva in chiaro di due partite valevoli per i quarti (6 e 13 aprile), una semifinale d’andata (27 aprile) e una ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Buongiorno Mamma! Ancheha definito iprimaverili, che vanno a chiudere la stagione televisiva iniziata lo scorso settembre. Ecco – salvo variazioni – cosa andrà in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 fino aCanale 5: prima serataDOMENICA – L’appuntamento con Live – Non è laterminerà a fine marzo. Dall’11 aprilePaolocon Avanti un Altro – Pure di Sera. LUNEDI – Serata dedicata al reality con l’Isola dei Famosi. MARTEDI – Film e calcio andranno ad alternarsi al martedì, che vedrà protagonista la Champions League con l’esclusiva in chiaro di due partite valevoli per i quarti (6 e 13 aprile), una semifinale d’andata (27 aprile) e una ...

