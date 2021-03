Palermo, verso il Monopoli: Filippi ritrova Lucca, nuovo ruolo per Broh? Le ultime. E Accardi… (Di mercoledì 17 marzo 2021) Prove generali in vista dell'insidiosa trasferta di Monopoli, dopo la vittoria preziosa in casa della Paganese.Il Palermo fi Giacomo Filippi si prepara ad affr4ontare il suo terzo impegno esterno della nuova gestione tecnica, nell'auspicio di implementare ulteriormente la serie di vittorie lontano dalle mura amiche. Da quando l'ex secondo di Boscaglia siede sulla panchina rosanero, infatti, il Palermo è rimasto a bocca asciutta solo nel match disputato al "Barbera" contro la Juve Stabia.Il Giornale di Sicilia analizza sull'edizione odierna il percorso di preparazione della squadra siciliana in vista dell'impegno in terra pugliese.Filippi ritroverà certamente Lucca al centro dell'attacco, dopo la squalifica scontata dal giovane bomber nella sfida contro la Paganese. Un rientro ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Prove generali in vista dell'insidiosa trasferta di, dopo la vittoria preziosa in casa della Paganese.Ilfi Giacomosi prepara ad affr4ontare il suo terzo impegno esterno della nuova gestione tecnica, nell'auspicio di implementare ulteriormente la serie di vittorie lontano dalle mura amiche. Da quando l'ex secondo di Boscaglia siede sulla panchina rosanero, infatti, ilè rimasto a bocca asciutta solo nel match disputato al "Barbera" contro la Juve Stabia.Il Giornale di Sicilia analizza sull'edizione odierna il percorso di preparazione della squadra siciliana in vista dell'impegno in terra pugliese.ritroverà certamenteal centro dell'attacco, dopo la squalifica scontata dal giovane bomber nella sfida contro la Paganese. Un rientro ...

Advertising

anferrara : @StefanoFeltri @ve10ve Un'opera essenziale per connettere il nulla al nulla. Basta vedere la situazione delle ferro… - WiAnselmo : #Palermo, corsa a ostacoli verso i playoff: Monopoli, Foggia e Casertana, tris di sfide per conoscere il proprio de… - Mediagol : #Palermo, corsa a ostacoli verso i playoff: Monopoli, Foggia e Casertana, tris di sfide per conoscere il proprio de… - serenobit : RT @nancysperandeo: Verso il Cassaro #Palermo - aptlombardi : RT @VolaMalpensa: Da Milano Malpensa, #Albastar decolla verso Trapani, Lampedusa, Catania, Olbia, Palermo nei prossimi mesi... Un’estate 20… -