Palermo, corsa a ostacoli verso i playoff: Monopoli, Foggia e Casertana, tris di sfide per conoscere il proprio destino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Due settimane per dimensionare ruolo e ambizioni in questo campionato.Resa dei conti sempre più vicina per il Palermo di Giacomo Filippi, in perenne bilico tra la zona playoff ed il limbo della terra di nessuno nel girone C della Serie C. L'edizione siciliana de "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola focalizza quella che costituisce certamente una fase topica e decisiva del girone di ritorno in casa Palermo.Dopo il riposo da calendario nel turno infrasettimanale, la compagine rosanero farà visita al Monopoli in una sfida estremamente delicata per il prosieguo della stagione. Quella contro l'ostica formazione pugliese sarà la prima di tre sfide verità, quindi al "Barbera" arriverà il Foggia prima di affrontare alla vigilia di Pasqua la trasferta contro la Casertana.

