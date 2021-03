Pagelle Bayern Monaco-Lazio 2-1 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della. All’Allianz Arena i padroni di casa vincono per 2-1 grazie alle reti di Lewandowski, Choupo Moting. Per lagol della bandiera e dell’orgoglio firmato da Marco Parolo. Biancocelesti eliminati.(4-2-3-1): Nubel 6; Pavard 6.5, Boateng 6 (1? st Sule 6), Alaba 6.5, Hernandez 6; Goretzka 6.5 (19? st Davies 6), Kimmich 6.5 (32? st Martinez sv); Sané 6.5, Muller 6 (26? st Musiala 6), Gnabry 6; Lewandowski 7 (26? st Choupo-Moting 7). In panchina: Schneller, Roca, Sarr. Allenatore: Flick ...

All'Allianz Arena i bavaresi sotto la neve chiudono il primo tempo in vantaggio sui capitoliniMONACO Nubel 6 Pavard 6 Boateng 6,5 Alaba 6,5 Hernandez 6 Kimmich 6 Goretzka 6,5 Gnabry 6 Muller 6 Sané 6,5 Lewandowski 7 All. Flick 6,5 LAZIO Reina 6 Marusic 6 Acerbi 6 Radu 6 Lazzari 6 ...... anche se l'1 - 4 subito a Roma con ilMonaco rappresenta una montagna (quasi) impossibile ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...Le pagelle del primo tempo di Bayern Monaco-Lazio, sul risultato di 1-0 grazie al rigore di Lewandowski al 33' ...Bayern Monaco-Lazio, ritorno ottavi di finale di Champions League in diretta tv. Orario, canale e come vederla in streaming ...