Ospedali | superata la quota di 720 ricoveri Bergamo | 60 solo nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In Bergamasca cresce la pressione sulle strutture: con i 60 pazienti di ieri tornati ai livelli del 29 novembre Sul fronte dei contagi l’aumento è di 262 nuovi casi. Quattro i decessi24 ore, per un totale di 3.462.

Per quel che riguarda i ricoveri negli, sono 13 le persone attualmente ricoverate e di ... segnando un aumento del 4% rispetto al 9 marzo, in cui si erala soglia critica del 30%, ...... quello dei nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva degli. Sono stati 319 i ...30% - stabilita dal decreto del 30/4/2020 del ministero del Salute - sia ormai stata ampiamentee ...In Bergamasca cresce la pressione sulle strutture: con i 60 pazienti di ieri tornati ai livelli del 29 novembre Sul fronte dei contagi l'aumento è di 262 nuovi casi. Quattro i decessi nelle ultime 24 ...