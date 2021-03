“Ora sono un uomo felice”. L’attrice cambia sesso e mostra il suo nuovo corpo: la trasformazione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo aver confidato sei anni fa di essere lesbica L’attrice lo scorso ottobre L’attrice 33 anni ha annunciato di essere a tutti gli effetti transgender. In un lungo post su Instagram aveva spiegato di considerarsi un trans “non binario”, vale a dire né uomo né donna. “Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono e proseguire la mia vita come l’autentico me stesso”, aveva detto. “sono stato infinitamente ispirato da molte persone appartenenti alla comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante che portate avanti ogni giorno per rendere questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il supporto possibile e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa”, aveva scritto L’attrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo aver confidato sei anni fa di essere lesbicalo scorso ottobre33 anni ha annunciato di essere a tutti gli effetti transgender. In un lungo post su Instagram aveva spiegato di considerarsi un trans “non binario”, vale a dire néné donna. “Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chie proseguire la mia vita come l’autentico me stesso”, aveva detto. “stato infinitamente ispirato da molte persone appartenenti alla comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante che portate avanti ogni giorno per rendere questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il supporto possibile e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa”, aveva scritto...

gaiatortora : Fermarsi per accertare. Trasparenza.ComunicazioneComprendere i timori ( sì ne avrei anche io, sono umana)ma una vol… - GassmanGassmann : #15Marzo dieci anni di guerra in Siria. Quelli che soffrono di più sono i giovani ed i bambini. Una intera generazi… - mara_carfagna : Il #Sud ha un’opportunità storica: circa 100 mld oltre al #RecoveryFund. Le risorse ci sono, ora dobbiamo vedere il… - catexfineline : ora troia, mi sono appena accorta di essere in pigiama - fairy_taen : RT @_xhexlove: ora ditemi perché abbiano dovuto fare il disegno ai bts quando sono state ariana e gaga a vincere il premio??? ci sono solo… -