OnlyFans, il social senza censura che ha già raggiunto 90 milioni di iscritti (Di mercoledì 17 marzo 2021) OnlyFans: è questo il nome del social del momento, una sorta di Instagram ma senza alcuna censura che sta facendo registrare una crescita esponenziale grazie anche al lockdown. Sono già 90 milioni, infatti, gli iscritti. OnlyFans il nuovo social senza veli che piace ai vip OnlyFans, che cos’è? Ma di cosa si tratta esattamente? di una piattaforma “pay-per-view”. Se vuoi vedere, devi pagare. Come? Ogni “content creator” imposta un abbonamento mensile e solo chi si iscrive può vedere i contenuti pubblicati – foto e video. Leggi anche › Coronavirus, l’Oms sbarca su Tik Tok contro le fake news ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021): è questo il nome deldel momento, una sorta di Instagram maalcunache sta facendo registrare una crescita esponenziale grazie anche al lockdown. Sono già 90, infatti, gliil nuovoveli che piace ai vip, che cos’è? Ma di cosa si tratta esattamente? di una piattaforma “pay-per-view”. Se vuoi vedere, devi pagare. Come? Ogni “content creator” imposta un abbonamento mensile e solo chi si iscrive può vedere i contenuti pubblicati – foto e video. Leggi anche › Coronavirus, l’Oms sbarca su Tik Tok contro le fake news ...

AndresPerin : RT @redazioneiene: .@nicdedevitiis ci spiega, con Malena e altri protagonisti, come funziona #OnlyFans, il nuovo social senza censura espl… - SagatJyn : RT @redazioneiene: .@nicdedevitiis ci spiega, con Malena e altri protagonisti, come funziona #OnlyFans, il nuovo social senza censura espl… - Kr81RS : RT @redazioneiene: .@nicdedevitiis ci spiega, con Malena e altri protagonisti, come funziona #OnlyFans, il nuovo social senza censura espl… - redazioneiene : .@nicdedevitiis ci spiega, con Malena e altri protagonisti, come funziona #OnlyFans, il nuovo social senza censura… -