Olanda: Rutte «il frugale» rafforza il suo governo. Chi è il premier (in bici) senza amori né amici che governa da 11 anni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Leader di buon senso, va al lavoro pedalando persino quando si reca dal re. Preciso, puntuale, tecnocrate. A un Consiglio europeo si è presentato con una mela come segno di frugalità Leggi su corriere (Di mercoledì 17 marzo 2021) Leader di buon senso, va al lavoro pedalando persino quando si reca dal re. Preciso, puntuale, tecnocrate. A un Consiglio europeo si è presentato con una mela come segno di frugalità

Advertising

Rinaldi_euro : Ma come loro possono votare??? L'Olanda vota e in testa c'è sempre lui: Rutte, il Camaleonte frugale che governa da… - Corriere : Voto in Olanda: Rutte «il frugale» si rafforza, vince la linea del «rigore» - ilfoglio_it : In Olanda i primi exit polls confermano il primato del partito di Rutte. La sorpresa è il D66, partito liberale di… - Corriere : Olanda: Rutte «il frugale» rafforza il suo governo. Chi è il premier in bicicletta che ... - zazoomblog : Elezioni in Olanda Mark Rutte verso un nuovo mandato - #Elezioni #Olanda #Rutte #verso #nuovo -