Olanda al voto, Rutte verso riconferma. Ma senza maggioranza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il primo ministro olandese Mark Rutte sarà probabilmente riconfermato alla guida del Paese a conclusione delle elezioni anticipate indette a seguito di un voto di sfiducia al governo. Secondo i sondaggi il suo partito liberale VVD gode di un comodo vantaggio nelle intenzioni di voto. Si vota su tre giorni per facilitare le operazioni dei seggi in tempi di Covid, anche se la data ufficiale - e quindi conclusiva - del voto è oggi, 17 marzo. La domanda è quanto tempo gli ci vorrà per formare una nuova coalizione tra i 37 partiti che si contendono i 150 seggi del Parlamento. Sperando che la storia non si ripeta in riferimento al 2017 quando a Rutte ci vollero ben 225 giorni per formare il suo terzo governo.Rutte, che ha goduto di un forte sostegno pubblico durante la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il primo ministro olandese Marksarà probabilmenteto alla guida del Paese a conclusione delle elezioni anticipate indette a seguito di undi sfiducia al governo. Secondo i sondaggi il suo partito liberale VVD gode di un comodo vantaggio nelle intenzioni di. Si vota su tre giorni per facilitare le operazioni dei seggi in tempi di Covid, anche se la data ufficiale - e quindi conclusiva - delè oggi, 17 marzo. La domanda è quanto tempo gli ci vorrà per formare una nuova coalizione tra i 37 partiti che si contendono i 150 seggi del Parlamento. Sperando che la storia non si ripeta in riferimento al 2017 quando aci vollero ben 225 giorni per formare il suo terzo governo., che ha goduto di un forte sostegno pubblico durante la ...

