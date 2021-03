Ok al ddl: il 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 (Di mercoledì 17 marzo 2021) E' stato approvato all'unanimità il disegno di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, che verrà celebrata ogni anno il 18 marzo. A votarla la commissione Affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, dopo aver ottenuto il parere favorevole della commissione Bilancio su un emendamento 'tecnico', ultimo step prima dell'ok definitivo (Covid-19: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo, data in cui , esattamente un anno fa, i mezzi militari, a Bergamo, sono stati impiegati per il trasporto delle salme delle vittime. E proprio domani nella città lombarda si recherà il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 marzo 2021) E' stato approvato all'unanimità il disegno di legge che istituisce laindel, che verrà celebrata ogni anno il 18. A votarla la commissione Affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, dopo aver ottenuto il parere favorevole della commissione Bilancio su un emendamento 'tecnico', ultimo step prima dell'ok definitivo (-19: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). La ricorrenza è stata fissata al 18, data in cui , esattamente un anno fa, i mezzi militari, a Bergamo, sono stati impiegati per il trasportosalme. E proprio domani nella città lombarda si recherà il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

