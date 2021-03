Oggi è un altro giorno, Serena Grandi: l’infanzia e il ricordo di Beppe Ercole (Di mercoledì 17 marzo 2021) È un’attrice splendida e talentuosa, una donna sorprendente che ancora una volta ha saputo conquistarci: Serena Grandi è intervenuta in collegamento video nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai1. E, raccontandosi a tutto tondo, ha voluto dedicare parole speciali al suo ex marito Beppe Ercole. Serena Grandi ha iniziato a recitare quando era ancora molto giovane, nel suo sangue scorreva già un desiderio ardente e una passione incredibile per il cinema. Eredità probabilmente di sua mamma, che aveva sempre voluto fare l’attrice ma le era stato impedito: “Lei rimase incinta subito dopo il matrimonio, nella sua pancia aveva cullato il suo desiderio di fare cinema” – ha rivelato la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021) È un’attrice splendida e talentuosa, una donna sorprendente che ancora una volta ha saputo conquistarci:è intervenuta in collegamento video nel corso dell’ultima puntata diè un, lo show pomeridiano di Rai1. E, raccontandosi a tutto tondo, ha voluto dedicare parole speciali al suo ex maritoha iniziato a recitare quando era ancora molto giovane, nel suo sangue scorreva già un desiderio ardente e una passione incredibile per il cinema. Eredità probabilmente di sua mamma, che aveva sempre voluto fare l’attrice ma le era stato impedito: “Lei rimase incinta subito dopo il matrimonio, nella sua pancia aveva cullato il suo desiderio di fare cinema” – ha rivelato la ...

