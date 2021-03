Offertissime Tim | Per la festa del papà fino a 150 euro di sconto su smartphone

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladelsta arrivando, allora quale migliore regalo di uno? A rendere tutto più semplice sono leTim e il grandeprevisto sull’acquisto di alcuni dispositivi . Dal 13 Marzo 2021, negli store TIM aderenti è possibile acquistarecon tecnologia 5G in un’unica soluzione con scontia 150. La promo cash per ladelè attiva presso i negozi TIM aderential 21 Marzo 2021, salvo eventuali modifiche. Grazie a questa promo tutti i clienti TIM possono acquistare, uno degliin offerta con acquisto cash, ricevendo unorispetto al prezzo di listino. Di quale modelli parliamo? I modelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Offertissime Tim

