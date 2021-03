NUOVOIMAIE: in arrivo Fondo Artiste Madri (Di mercoledì 17 marzo 2021) NUOVOIMAIE ha annunciato che sono in arrivo 436 mila euro per il Fondo Artiste Madri. La collecting afferma che saranno 106, tra attrici e musiciste, a beneficiare di questo sostegno. I requisiti e le condizioni di accesso al Fondo Artiste Madri 2021, oltre che alla documentazione necessaria da compilare, è disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto. ? NUOVOIMAIE, Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, è una collecting nata nel 2010. Fondata e gestita da artisti, si occupa della tutela dei diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali che vengono trasmesse via radio, tv, web, esercizi pubblici. Inoltre, intermedia i diritti che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori, come ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha annunciato che sono in436 mila euro per il. La collecting afferma che saranno 106, tra attrici e musiciste, a beneficiare di questo sostegno. I requisiti e le condizioni di accesso al2021, oltre che alla documentazione necessaria da compilare, è disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto. ?, Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, è una collecting nata nel 2010. Fondata e gestita da artisti, si occupa della tutela dei diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali che vengono trasmesse via radio, tv, web, esercizi pubblici. Inoltre, intermedia i diritti che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori, come ...

