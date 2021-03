Nuova Zelanda vince l’America’s Cup (Di mercoledì 17 marzo 2021) La gara 10 di America’s Cup è partita alle 16,45 locali, dopo il posticipo dovuto all’attesa del vento inizialmente troppo debole. Luna Rossa è entrata dalla sinistra nel box di partenza, e nonostante sia andata subito in testa non è riuscita a tenere testa all’equipaggio della Nuova Zelanda. Gara 10 di America’S Cup Per la Nuova Zelanda era la gara decisiva e non avrebbero sicuramente lasciato facilmente il colpoo. Conducevano la finale per 6 a 3 dopo la vittoria di ieri, sfuggita agli italiani per una manovra sbagliata. Il vantaggio preso dai Kiwi è andato aumentando subito, lato su lato, arrivando anche a oltre 500 metri. I defender sono stati superiori in velocità anche in questa gara 10, con una media di 8 km/h in più. Alla fine i Kiwi hanno tagliato il traguardo vincendo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) La gara 10 di America’s Cup è partita alle 16,45 locali, dopo il posticipo dovuto all’attesa del vento inizialmente troppo debole. Luna Rossa è entrata dalla sinistra nel box di partenza, e nonostante sia andata subito in testa non è riuscita a tenere testa all’equipaggio della. Gara 10 di America’S Cup Per laera la gara decisiva e non avrebbero sicuramente lasciato facilmente il colpoo. Conducevano la finale per 6 a 3 dopo la vittoria di ieri, sfuggita agli italiani per una manovra sbagliata. Il vantaggio preso dai Kiwi è andato aumentando subito, lato su lato, arrivando anche a oltre 500 metri. I defender sono stati superiori in velocità anche in questa gara 10, con una media di 8 km/h in più. Alla fine i Kiwi hanno tagliato il traguardondo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di… - periodicodaily : Nuova Zelanda vince l’America’s Cup #NuovaZelanda #AmericasCup #AmericasCup2021 #LunaRossaPradaParelli @sowmyasofia… - gigaMau : ci abbiamo provato fino all'ultimo. Grazie @lunarossa speriamo di ritrovarci tutti tra 4 anni. Sempre in Nuova Zela… - sandra_piucci : Sono stati mesi di mattinate, delusioni e gioie. La coppa Pirelli a casa e la coppa America ancora in Nuova Zelanda… - TARTARUGHELIBE4 : @doluccia16 VACCINATI TU E TUTTA LA TUA FAMIGLIA PEZZO DI MERDA E SPERO MUORIATE TUTTI DI TROMBI ...OGGI IN NUOVA Z… -