Nubia Red Magic 6 e 6 Pro: l’esordio italiano è fissato al 9 aprile. Ecco i prezzi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro sono i due nuovi gaming smartphone presentati dal produttore cinese Nubia poche settimane fa e ora in procinto di sbarcare in Europa, dove raggiungeranno gli scaffali il prossimo 9 aprile, inizialmente in preordine, con la commercializzazione vera e propria che partirà invece il 15 dello stesso mese. Il prezzo sarà pari rispettivamente a 599 e 699 euro per Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro. Caratterizzati entrambi dalla presenza di un display AMOLED dalla diagonale di 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 165 Hz adattiva, che permette cioè al pannello di scendere fino a 30 Hz per risparmiare batteria quando non si sta giocando. Molto reattivo anche il touchscreen, che raggiunge livelli mai visti con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Red6 e Red6 Pro sono i due nuovi gaming smartphone presentati dal produttore cinesepoche settimane fa e ora in procinto di sbarcare in Europa, dove raggiungeranno gli scaffali il prossimo 9, inizialmente in preordine, con la commercializzazione vera e propria che partirà invece il 15 dello stesso mese. Il prezzo sarà pari rispettivamente a 599 e 699 euro per Red6 e Red6 Pro. Caratterizzati entrambi dalla presenza di un display AMOLED dalla diagonale di 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 165 Hz adattiva, che permette cioè al pannello di scendere fino a 30 Hz per risparmiare batteria quando non si sta giocando. Molto reattivo anche il touchscreen, che raggiunge livelli mai visti con un ...

Advertising

NewsDigitali : #Nubia conferma l'arrivo di Red Magic 6 anche in Italia. Ecco tutti i dettagli sui nuovi smartphone - PuntoCellulare : A due settimane di distanza circa dalla presentazione in Cina, Nubia ha annunciati i prezzi e la disponibilità in E… -