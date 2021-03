“Non sono affatto sorpresa”, Maria Teresa Ruta risponde all’unfollow di Tommaso Zorzi (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex gieffina Maria Teresa Ruta ha espresso la sua opinione circa l’allontanamento di Tommaso Zorzi, manifestato attraverso il “unfollow” di lui nei confronti dell’ex coinquilina. Il loro rapporto si era cominciato ad incrinare durante gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello dopo un periodo iniziale di amicizia fra i due e Stefania Orlando. Le motivazioni che hanno spinto Tommaso Zorzi a smettere di seguire Maria Teresa Ruta rimangono ignote o almeno per lei, che dice non sapere il perché dell’allontanamento. L’amicizia nata nella Casa Nella Casa del Grande Fratello Vip i due si erano dimostrati particolarmente affini, tanto da instaurare un rapporto di amicizia. Nelle settime precedenti alla fine del ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex gieffinaha espresso la sua opinione circa l’allontanamento di, manifestato attraverso il “unfollow” di lui nei confronti dell’ex coinquilina. Il loro rapporto si era cominciato ad incrinare durante gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello dopo un periodo iniziale di amicizia fra i due e Stefania Orlando. Le motivazioni che hanno spintoa smettere di seguirerimangono ignote o almeno per lei, che dice non sapere il perché dell’allontanamento. L’amicizia nata nella Casa Nella Casa del Grande Fratello Vip i due si erano dimostrati particolarmente affini, tanto da instaurare un rapporto di amicizia. Nelle settime precedenti alla fine del ...

