Non c’è pace per Elettra Lamborghini, stamattina è morto il suo cane (Foto) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Chiusa in casa perché ha il Covid Elettra Lamborghini questa mattina ha dovuto fare i conti con un altro immenso dispiacere, la morte del suo cane. Il suo cucciolo è morto all’improvviso e le ha dato un altro grande dolore. Nelle ore precedenti era semplicemente annoiata dal non potere uscire di casa. A lei non piace guardare la tv, si consolava con una gran vaschetta di gelato, poi Elettra ha scoperto che il suo adorato cagnolino era morto. Da una settimana la simpatica ereditiera è in isolamento perché positiva al Covid, sta bene, anche se è dimagrita ancora un po’. Attende che tutto passi, che il tampone sia negativo ma poche ore fa tra le sue storie di Instagram ha pubblicato la notizia della morte del suo cane, sicura che ci sia qualcuno che vuole vederla stare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021) Chiusa in casa perché ha il Covidquesta mattina ha dovuto fare i conti con un altro immenso dispiacere, la morte del suo. Il suo cucciolo èall’improvviso e le ha dato un altro grande dolore. Nelle ore precedenti era semplicemente annoiata dal non potere uscire di casa. A lei non piace guardare la tv, si consolava con una gran vaschetta di gelato, poiha scoperto che il suo adorato cagnolino era. Da una settimana la simpatica ereditiera è in isolamento perché positiva al Covid, sta bene, anche se è dimagrita ancora un po’. Attende che tutto passi, che il tampone sia negativo ma poche ore fa tra le sue storie di Instagram ha pubblicato la notizia della morte del suo, sicura che ci sia qualcuno che vuole vederla stare ...

