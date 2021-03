Non aprite quella porta, Fede Alvarez: "Il nuovo film sarà un sequel diretto del classico del 1974" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fede Alvarez assicura che il nuovo reboot di Non aprite quella porta prodotto da Legendary sarà un sequel diretto all'originale del 1974. Il nuovo capitolo de Non aprite quella porta, attualmente in lavorazione, sarà un sequel diretto del film di culto del 1974, come garantisce il produttore del progetto Fede Alvarez. In una recente intervista con Bloody Disgusting, Fede Alvarez ha finalmente fatto chiarezza sul misterioso reboot targato Legendary Entertainment del franchise horror di Non ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)assicura che ilreboot di Nonprodotto da Legendaryunall'originale del. Ilcapitolo de Non, attualmente in lavorazione,undeldi culto del, come garantisce il produttore del progetto. In una recente intervista con Bloody Disgusting,ha finalmente fatto chiarezza sul misterioso reboot targato Legendary Entertainment del franchise horror di Non ...

Advertising

riotta : Cari @pdnetwork @EnricoLetta in bocca al lupo per Assemblea domani. Chiudete spifferi mefitici delle correnti, apri… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Non aprite quella porta, Fede Alvarez: 'Il nuovo film sarà un sequel diretto del classico del 1974'… - LaReginaRossa : RT @S3serendipity: Non capisco questa cosa di 'Aprite gli assorbenti prima di uscire di casa così nei bagni non faranno rumore'... ma perch… - moonvshine : RT @S3serendipity: Non capisco questa cosa di 'Aprite gli assorbenti prima di uscire di casa così nei bagni non faranno rumore'... ma perch… - justlikevapor : RT @S3serendipity: Non capisco questa cosa di 'Aprite gli assorbenti prima di uscire di casa così nei bagni non faranno rumore'... ma perch… -