No, le italiane non sono uscite dalla Champions per colpa del pallone più leggero (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dobbiamo farcene una ragione: le squadre italiane, nel corso di questa stagione, hanno faticato in Europa perché meno forti rispetto alle avversarie che le hanno eliminate (o che, a breve, le elimineranno). Non ci sono altre scusanti: non c’entra la pioggia o il vento. Né, tantomeno, il peso pallone Serie A. Eppure questa ultima ipotesi è stata paventata da Fabio Caressa nel corso della sua telecronaca del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Atalanta. Spieghiamo perché questa mozione non abbia alcun senso e non possa sostenere la tesi della penalizzazione per i nostri club. LEGGI ANCHE > La bufala della giornalista di La7 felice per l’eliminazione della Juve Vediamo, innanzitutto, cosa ha detto l’ex direttore di SkySport durante la sua telecronaca in compagnia di Beppe Bergomi. Ha ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dobbiamo farcene una ragione: le squadre, nel corso di questa stagione, hanno faticato in Europa perché meno forti rispetto alle avversarie che le hanno eliminate (o che, a breve, le elimineranno). Non cialtre scusanti: non c’entra la pioggia o il vento. Né, tantomeno, il pesoSerie A. Eppure questa ultima ipotesi è stata paventata da Fabio Caressa nel corso della sua telecronaca del ritorno degli ottavi di finale diLeague tra Real Madrid e Atalanta. Spieghiamo perché questa mozione non abbia alcun senso e non possa sostenere la tesi della penalizzazione per i nostri club. LEGGI ANCHE > La bufala della giornalista di La7 felice per l’eliminazione della Juve Vediamo, innanzitutto, cosa ha detto l’ex direttore di SkySport durante la sua telecronaca in compagnia di Beppe Bergomi. Ha ...

Advertising

FedericoDinca : Reddito d’emergenza e reddito di cittadinanza sono due strumenti che hanno mantenuto la pace sociale e permesso a t… - amendolaenzo : La solidarietà europea non si ferma. Dal fondo #SURE arrivano altri 3,9 mld a protezione dei lavoratori e delle imp… - graziano_delrio : Altri 3,9 miliardi di euro del fondo #Sure per proteggere dalla crisi lavoratori e imprese italiane. Il sostegno de… - PaoloMancini30 : RT @clamark80: Theo ha fatto una cazzata ma il calcio Italiano é una merda, che non si stupiscano poi se uno tifa contro le Italiane in Eur… - giovanardiandre : @tax_analysis @RaffaelloLupi @RoccoRaffaele1 @Mandolesi_Giu Perché il rilievo Tp non mette in discussione l’effetti… -