No alla benedizione di coppie gay, emerge dissenso cattolico. Reazioni in Germania e non solo al “responsum” vaticano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si diceva, un tempo, 'Roma locuta, causa finita': una volta che su una dirimente questione dottrinale si esprime la Santa Sede, la discussione, nel resto del mondo, è chiusa. A mo' di sberleffo, c'era pura una versione popolana dello stesso concetto, 'A Roma si fa la fede, altrove ci se crede': pur venata di ironia (Roma, se ne deduce, non ci crede), la convinzione era comunque che il resto del mondo disciplinatamente seguisse. I tempi sono indubbiamente cambiati se ora quando una netta presa di posizione del vaticano viene accolto da silenzi, distinguo, aperte e vocali contestazioni, come è avvenuto sulla questione della benedizione delle coppie omosessuali. Ricapitolando: lunedì la congregazione per la Dottrina della fede - l'ex Santo Uffizio, custode dell'ortodossia nell'orbe cattolico - ha risposto con un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si diceva, un tempo, 'Roma locuta, causa finita': una volta che su una dirimente questione dottrinale si esprime la Santa Sede, la discussione, nel resto del mondo, è chiusa. A mo' di sberleffo, c'era pura una versione popolana dello stesso concetto, 'A Roma si fa la fede, altrove ci se crede': pur venata di ironia (Roma, se ne deduce, non ci crede), la convinzione era comunque che il resto del mondo disciplinatamente seguisse. I tempi sono indubbiamente cambiati se ora quando una netta presa di posizione delviene accolto da silenzi, distinguo, aperte e vocali contestazioni, come è avvenuto sulla questione delladelleomosessuali. Ricapitolando: lunedì la congregazione per la Dottrina della fede - l'ex Santo Uffizio, custode dell'ortodossia nell'orbe- ha risposto con un ...

