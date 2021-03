Nicole Mazzocato di nuovo al centro del gossip, insieme al rapper Salmo: i messaggi sospetti e la curiosa risposta dell’influencer (Di mercoledì 17 marzo 2021) La vita sentimentale di Nicole Mazzocato è nuovamente al centro del gossip. In queste ore infatti i suoi follower non hanno potuto non notare un particolare scambio di messaggi via Instagram fra lei e uno dei rapper italiani più noti al pubblico: Salmo. Nel frattempo però, c’è chi ancora sogna di vederla al fianco di un altro uomo noto per la sua carriera calcistica. Nicole Mazzocato e Salmo: fan privilegiata o fidanzata? I follower di Nicole Mazzocato sembrano essere davvero molto attenti a tutto ciò che l’ex tronista di Uomini e Donne pubblica sul suo profilo Instagram. In queste ore sarebbe partita proprio da loro l’ipotesi che la ragazza possa essersi legata sentimentalmente ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) La vita sentimentale diè nuovamente aldel. In queste ore infatti i suoi follower non hanno potuto non notare un particolare scambio divia Instagram fra lei e uno deiitaliani più noti al pubblico:. Nel frattempo però, c’è chi ancora sogna di vederla al fianco di un altro uomo noto per la sua carriera calcistica.: fan privilegiata o fidanzata? I follower disembrano essere davvero molto attenti a tutto ciò che l’ex tronista di Uomini e Donne pubblica sul suo profilo Instagram. In queste ore sarebbe partita proprio da loro l’ipotesi che la ragazza possa essersi legata sentimentalmente ...

