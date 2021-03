NewZealand-LunaRossa 7-3, Coppa America ai Kiwi: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 17 marzo 2021) La serie finisce 7-3, ma Luna Rossa perde con onore. Mai prima d’ora un’imbarcazione italiana aveva vinto tre regate in questa competizione NewZealand-LunaRossa: Tabellino e Highlights NewZealand-LunaRossa, Cronaca, Tabellino ed Highlights NewZealand-LunaRossa-: Tabellino e Highlights – Il sogno naufraga alla decima regata, perché alla fine sono sempre i più forti a vincere. La Nuova Zelanda rimane la signora dei mari conquistando la Coppa America con il punteggio di 7-3, un risultato che comunque suscita anche tanto orgoglio all’equipaggio di Luna Rossa, sconfitto a testa alta, perché mai nella storia un’imbarcazione italiana aveva conquistato tre ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La serie finisce 7-3, ma Luna Rossa perde con onore. Mai prima d’ora un’imbarcazione italiana aveva vinto tre regate in questa competizione, Cronaca,ed-:– Il sogno naufraga alla decima regata, perché alla fine sono sempre i più forti a vincere. La Nuova Zelanda rimane la signora dei mari conquistando lacon il punteggio di 7-3, un risultato che comunque suscita anche tanto orgoglio all’equipaggio di Luna Rossa, sconfitto a testa alta, perché mai nella storia un’imbarcazione italiana aveva conquistato tre ...

