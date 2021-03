New Zealand vince la America’s Cup. Luna Rossa battuta 7 a 3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) New Zealand batte Luna Rossa 7 a 3 e vince la America’s Cup. Le emozioni di Gara 10, che chiude una serie splendida di regate. L’edizione 2021 della America’s Cup si conclude con la settima vittoria di New Zealand che difende il prestigioso trofeo contro Luna Rossa che merita gli applausi di tutti gli appassionati di sport e non solo dopo una serie splendida ed emozionante. America’s Cup 2021, New Zealand vince gara 10: 7 a 3 il risultato finale, Luna Rossa battuta Si torna in acqua per recuperare Gara 10, annullata con le imbarcazioni già in acqua. Anche oggi (17 marzo ndr) si profilava il rischio di un nuovo rinvio, invece ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Newbatte7 a 3 elaCup. Le emozioni di Gara 10, che chiude una serie splendida di regate. L’edizione 2021 dellaCup si conclude con la settima vittoria di Newche difende il prestigioso trofeo controche merita gli applausi di tutti gli appassionati di sport e non solo dopo una serie splendida ed emozionante.Cup 2021, Newgara 10: 7 a 3 il risultato finale,Si torna in acqua per recuperare Gara 10, annullata con le imbarcazioni già in acqua. Anche oggi (17 marzo ndr) si profilava il rischio di un nuovo rinvio, invece ...

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vitt… - Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - MediasetTgcom24 : Coppa America, la gara 9 a New Zealand: ora è 6-3 su Luna Rossa #LunaRossa - OdeonZ__ : Champions, la notte della Dea. Vela: Team New Zealand a un passo dal trionfo - LiveSicilia : New Zealand vince la Coppa America, Luna Rossa a testa alta -