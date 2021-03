New Zealand ha ricevuto la sfida per la prossima America’s Cup! Ineos per ora non svelata… (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Abbiamo ricevuto una sfida per la 37ma America’s Cup“. L’annuncio ufficiale, asciutto e solenne, arriva per bocca di Hayden Porter, general manager del Royal New Zealand Yacht Squadron, che ha appena vinto la Coppa America grazie ad Emirates Team New Zealand. Non appena Peter Burling e compagni hanno vinto la gara-10 contro Luna Rossa, chiudendo la serie per 7-3, il Defender ha ricevuto il guanto di sfida. Lo stesso Porter non ha voluto ufficialmente fornire ulteriori particolari durante la sua dichiarazione rilasciata ai microfoni di Newstalk ZB: “Ci sono ancora molti dettagli da definire, le discussioni andranno avanti per i prossimi giorni, settimane e mesi. Tutti i dettagli verranno rivelati prossimamente“. Non è un mistero che il Challenger of ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Abbiamounaper la 37maCup“. L’annuncio ufficiale, asciutto e solenne, arriva per bocca di Hayden Porter, general manager del Royal NewYacht Squadron, che ha appena vinto la Coppa America grazie ad Emirates Team New. Non appena Peter Burling e compagni hanno vinto la gara-10 contro Luna Rossa, chiudendo la serie per 7-3, il Defender hail guanto di. Lo stesso Porter non ha voluto ufficialmente fornire ulteriori particolari durante la sua dichiarazione rilasciata ai microfoni di Newstalk ZB: “Ci sono ancora molti dettagli da definire, le discussioni andranno avanti per i prossimi giorni, settimane e mesi. Tutti i dettagli verranno rivelatimente“. Non è un mistero che il Challenger of ...

